Знаменитости 20 марта 2024, 15:23 «Ура! Родился новый человек». Екатерина Волкова вновь стала бабушкой Актриса Екатерина Волкова во второй раз стала бабушкой Pavel Kashaev/Global Look Press

Читать 360tv в

В семье звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой произошло пополнение. Актриса сообщила в своем Instagram*, что вновь стала бабушкой.

«Ура! Родился новый человек. Второй мой внук», — написала Волкова.

Реклама

Старшая дочь актрисы Валерия второй раз стала мамой. Она уже воспитывает двухлетнего сына по имени Тимофей.

Волкова присутствовала на первых родах дочери. По словам артистки, это было непросто. В соцсетях бабушка призналась, что плакала от переполняющей нежности, впервые увидев младенца.

Спустя несколько месяцев Волкова показала подписчикам, насколько сильно подрос ее внук. Она опубликовала фото, на котором ребенок изображен рядом с горой игрушек. Актриса также рассказала, что посвящает внуку много свободного времени.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.