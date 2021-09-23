«Упражняется в гопническом остроумии»: Роднянский раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Чернобыль»

Новый выпуск YouTube-канала Badcomedian автор Евгений Баженов посвятил фильму Данилы Козловского «Чернобыль». В своем видео критик обвинил авторов в исторической неточности. Продюсер картины Александр Роднянский, отвечая на вопросы о пользователей на своей странице в Instagram, назвал блогера некомпетентным и зараженным «советской ностальгической фобией».

По словам продюсера, основная проблема блогера заключается в том, что все его обзоры некомпетентны и поверхностны. Но при этом они энергичные и остроумные, чем привлекают людей с разным уровнем образования, включая гопников.

«Главный его пафос — в любви к советскому прошлому, ненависти к „несправедливым“ 90-м и социальному неравенству. Он играет на недовольстве, скепсисе и апатии. Его право. Но моя роль в другом — я пытаюсь создавать фильмы. Способные волновать и заставлять думать. Иногда удачно, иногда — неудачно», — подчеркнул Роднянский.

Отдельно он отметил, что Баженов зря упрекнул создателей фильма в исторической неточности. Роднянский напомнил, что сам принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и общался с другими участниками, которые жертвовали своими жизнями и здоровьем.

«Вам хочется незамутненного героизма? Это не к кино и не к качественной литературе», — добавил продюсер.

По его словам, все претензии блогера объясняются его политической позицией и верой в добрый СССР, где система не могла ошибаться.

«Я — человек другого поколения, живший в Союзе, побывавший в Чернобыле во время ликвидации аварии и потому убежден, что катастрофа — следствие именно системы, а не отдельных ошибок каких-то козлов отпущения.<…> Если Бэд не согласен, пусть сделает свой фильм. А не упражняется в гопническом остроумии на чужих», — предложил Роднянский.

Фильм «Чернобыль» появился на стриминговом сервисе Netflix 3 июня. Обзор на картину BadComedian вышел 21 сентября. Автор раскритиковал картину за то, что она не чтит память ликвидаторов и во многом копирует сериал HBO. По словам Баженова драму о катастрофе превратили в ответ на франшизы Marvel и DC с «супергероем Козловским».