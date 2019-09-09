«Употребление препаратов»: врач перечислил возможные причины странного поведения Билана в Самаре

Самарцы потребовали публичных извинений за выступление Димы Билана Подробнее

Врач предположил, что необычному поведению Билана на концерте в Самаре могло предшествовать переутомление или побочные эффекты. Причиной также могло стать употребление успокоительных. Таким же образом могли проявиться и заболевания. Так, неспособность артиста держать микрофон в руках может свидетельствовать о проблемах с позвоночником или зажимах мышц.

«Употребление каких-то препаратов (могло быть — прим. ред. сайта телеканала „Звезда“). Причем необязательно с тонизирующим эффектом. Может быть, он, наоборот, просто выпил успокоительное, и какой-то побочный эффект от этого препарата появился», — предположил Лишин.

Ранее стало известно, что жители Самары создали петицию с требованием для местных властей извиниться за то, что те пригласили Диму Билана на праздник в честь Дня города. Выступление артиста напугало зрителей. По их словам, он странно двигался и пел невпопад. Некоторые предположили, что артист мог находиться под воздействием наркотических средств. Концертный директор певца Дмитрий Бушуев, в свою очередь, отверг все обвинения.