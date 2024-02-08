Эксклюзив 08 февраля 2024, 13:32 Упал в гололед. Жена Панкратова-Черного прокомментировала новость об инфаркте Жена актера Панкратова-Черного Монахова: у актера нет инфаркта, он просто упал Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный поскользнулся, медики оказали ему необходимую помощь. Жена артиста, киновед Юлия Монахова опровергла «360» слухи об инфаркте.

«Сейчас все в порядке. Упал в гололед», — заявила она.

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Юлия Монахова назвала враньем сообщения пабликов о том, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Она опровергла острые проблемы с сердцем.

Источник «360» сообщил, что скорая помощь вечером 5 февраля приезжала домой к Александру Панкратову-Черному. Актера увезли в больницу с предварительным диагнозом «пароксизмальная аритмия».

Звезду фильма «Где находится нофелет?» госпитализировали с подозрением на инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot. Он почувствовал себя плохо в машине по пути в Раменки. Вызвали скорую помощь, актер пожаловался врачам на боль в груди. Позднее журналисты заявили, что диагноз не подтвердился — вместо проблем с сердцем у пациента нашли перелом пяти ребер. Александр Панкратов-Черный поскользнулся во время гастролей в Красноярске, но ощутил сильную боль после возвращения в Москву.