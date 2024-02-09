09 февраля 2024, 16:35
Unlimited Ls: актриса Эдебири может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»
Американская актриса Айо Эдебири может сыграть в фильме «Пираты Карибского моря 6» вместо Джонни Деппа. Об этом сообщил сайт Unlimited Ls.
Руководство медиакорпорации Disney не исключило, что ключевую роль в кинокартине может исполнить именно афроамериканка.
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Предположительно, Эдебири сыграет ирландскую пиратку Энн Бонни, известную как «Повелительница морей». Ей предстоит отправиться на поиски сокровищ, сообщил сайт RuNews.
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