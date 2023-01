Знаменитости 29 января 2023, 21:21 «Унизительно для нации». Стивен Кинг разозлил украинцев неправильным написанием страны Читатели Twitter возмутились ошибкой в названии страны в посте Стивена Кинга об Украине garystockbridge617.getarchive.net / Public Domain Dedication / Публичное достояние

Украинцы обнаружили в словах Стивена Кинга пренебрежительное отношение к нации. В своем сообщении в Twitter в поддержку Украины он неправильно использовал артикль перед названием страны.

Кинг написал the Ukraine, а это, согласно официальному названию страны на английском языке, которое отстаивают сами украинцы, неправильно. Еще пять лет назад зарубежные СМИ писали, что жителей страны «приводит в бешенство» название страны с определенным артиклем, так как, по их мнению, это ставит под сомнение суверенитет Украины. Правильно писать просто «Ukraine».

«Название the Ukraine унизительно для нации», — написал один из пользователей.

«А ведь в школе Кинга часто ставят в пример как знатока грамматики. Так писать неправильно», — высказался другой читатель.

«Только это Ukraine (как страна), а не the Ukraine (как регион). Мы не говорим the England или the Finland — „the“ относится к региону», — возмутилась поклонница Кинга.