Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию

Певица Земфира пожаловалась подписчикам на последствия ограничительных мер. Она заявила, что пандемия коронавируса просто уничтожила ее профессию.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала исполнительница в Facebook.

Она добавила, что выступления онлайн являются нерентабельными, так как ей самой приходится платить за организацию. По словам Земфиры, в 2020 году она строила грандиозные планы и репетировала каждый день в течение 2,5 месяца. В итоге из девяти фестивалей удалось провести лишь два. В этом году устроить концерты тоже не удалось.

«Мне нравится музицировать, иные репетиции круче чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль», — пожаловалась певица.

Земфира призналась, что уже отчаялась. Она отметила, что и дальше будет писать, но больше не верит в концерты. Исполнительница призвала всех наконец пройти вакцинацию.