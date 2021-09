Умерших рэперов Lil Peep и XXXTentacion обвинили в плагиате. На них подал в суд артист Ричард Джейден Хофф, который более известен как K.R.i.O. Об этом сообщил портал TMZ.

K.R.i.O обратился в суд из-за трека Falling Down, который реперы выпустили совместно. Артист заявил, Что в песни использовали гитарную партию, которая была придумана им. В качестве доказательства он предложил послушать трек Under My Breath, который вышел на три месяца раньше Falling Down. По словам K.R.i.O, в его композиции можно услышать эту гитарную партию.

Музыкант также отметил, что реперы изменили оригинальное звучание: они зациклили и ускорили гитарный рифф, однако даже в таком виде партия до сих пор узнаваема.

Трек Fallin Down вошел в альбом Come Over When You’re Sober, Pt. 2, который выпустил Lil Peep. В результате композиция собрала более 20 миллионов прослушиваний на платформе Spotify, а клип на нее на YouTube набрал порядка 21 миллиона просмотров. Музыкальный чарт Billboard Hot 100 поставил сингл на 13-е место.

Lil Peep умер в ноябре 2017 года. Он скончался из-за передозировки наркотиками — ему был 21 год. Его коллега XXXTentacion умер летом 2018 года в больнице от тяжелого ранения, после которого впал в кому. Ему было 20 лет.