22 декабря 2023, 19:44
Умерла звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев
Заслуженный артист России Борис Матвеев скончался на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Большой театр кукол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», — подчеркнули в публикации.
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В некрологе Матвеева назвали одержимым театром человеком, профессионалом и мастером своего дела.
«Он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — .отметили в театре.
Причины смерти артиста неизвестны.
Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года. До этого артист принимал участие в постановках Челябинского и Рижского ТЮЗов, Ленкома, театра «Бродячая собачка».
Помимо театральной деятельности, он активно снимался в кино. Зрители помнят его по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».
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