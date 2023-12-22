Знаменитости 22 декабря 2023, 19:44 Умерла звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев

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Заслуженный артист России Борис Матвеев скончался на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Большой театр кукол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», — подчеркнули в публикации.

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В некрологе Матвеева назвали одержимым театром человеком, профессионалом и мастером своего дела.

«Он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — .отметили в театре.

Причины смерти артиста неизвестны.

Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года. До этого артист принимал участие в постановках Челябинского и Рижского ТЮЗов, Ленкома, театра «Бродячая собачка».

Помимо театральной деятельности, он активно снимался в кино. Зрители помнят его по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».