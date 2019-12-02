Умерла звезда сериалов «Уилл и Грейс» и «Коломбо» Шелли Моррисон

Американская актриса Шелли Моррисон умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщили СМИ. Это случилось 1 декабря 2019 года. Актрисе было 83 года.

Шелли Моррисон наиболее известна как горничная в комедийном сериале Will & Grace. Причиной ее смерти назвали сердечную недостаточность.

Моррисон сыграла в Will & Grace Розарию Салазару, горничную из Сальвадора. В результате она стала частью того звездного актерского состава сериала, который был удостоен награды Гильдии киноактеров. К слову, роль горничной изначально была написала как эпизодическая, всего для одной серии, но Моррисон так вошла в образ, что осталась в сериале надолго — на 68 эпизодов.

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«Розария — одна из моих самых любимых героинь», — признавалась иногда Моррисон.

Коллеги и друзья отозвались о смерти актрисы как о большой потере. О ней вспомнили как о женщине с «самым великим сердцем», сообщил сайт Associated Press.

Актриса родилась 26 октября 1936 года в Южном Бронксе. В 10 лет ее семья перебралась в Калифорнию, где впоследствии и началась актерская карьера Моррисон. СМИ неоднократно сообщали о недугах актрисы: так, в конце 80-х стало известно, что у артистки обнаружили рак молочной железы. Болезнь тогда удалось побороть. Кроме того, у Моррисон был рак легкого.

Несмотря на недуги, она снялась более чем в 70 проектах. Наиболее известные из них — «Коломбо», «Она написала убийство», «Уилл и Грейс», «Меня зовут Эрл», «Веселушка», «Золото Маккены», «Отряд Беверли Хиллз».