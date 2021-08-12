Умерла звезда сериала «Шерлок»

В Великобритании скончалась актриса Уна Стаббс, которая известна по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок». Она умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщила «Би-би-си».

Актриса умерла у себя дома в Эдинбурге в окружении семьи. Представитель Стаббс сообщил, что она скончалась после болезни, с которой боролась несколько месяцев.

Стаббс начинала с карьеры танцовщицы. Широкую известность она обрела в 1960-х, когда снялась в фильмах «Летние каникулы сэра Клиффа Ричарда» и «Пока смерть не разлучит нас». До последних дней своей жизни она оставалась одной из самых любимых актрис британских зрителей. За свою карьеру она сыграла массу ролей, в том числе в сериалах «Шоу Кэтрин Тейт» и «Жители Ист-Энда».

Сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом, в котором Стаббс сыграла роль миссис Хадсон, стал ее последней работой.

Агент Ребекка Блонд, которая проработала с кинозвездой более 20 лет, заявила, что будет очень скучать по ней. Она сказала, что Стаббс была не только замечательной актрисой, но и надежным другом, забавным, изящным, любезным и добрым человеком.