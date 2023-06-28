Знаменитости 28 июня 2023, 23:39 Умерла звезда сериала «Просто Мария» Хоана Брито ANDA: умерла звезда мексиканских сериалов Хоана Брито Pxhere

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Мексиканская актриса, звезда мыльных опер Хоана Брито умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров (ANDA) в Twitter.

По имеющимся данным, актриса могла скончаться из-за почечной недостаточности. О проблемах со здоровьем Брито узнала около года назад. Представители ANDA выразили соболезнования семье, близким и коллегам актрисы.

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Брито прославилась благодаря роли в известном сериале «Просто Мария». Также она снялась в таких проектах, как «Дикое сердце», «Тереза». Актриса озвучивала мультфильмы и увлекалась режиссурой. Последний проект с ее участием вышел в 2017 году.