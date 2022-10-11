Звезда сериала «Она написала убийство» умерла за 5 дней до дня рождения | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 23:21 Поделиться Telegram

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Viber Звезда сериала «Она написала убийство» умерла за 5 дней до дня рождения Звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери скончалась в 96 лет Википедия

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Лауреат «Золотого глобуса» Анджела Лэнсбери ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на родственников артистки.

Известно, что Анджела Лэнсбери скончалась во сне, не дожив до своего 97-летия всего пять дней. При жизни англо-американская актриса прославилась благодаря роли Джессики Флетчер в известном сериале «Она написала убийство».

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Также зрители знаю артистку по фильмам «Миссис Харрис едет в Париж», «Портрет Дориана Грея», «Смерть на Ниле», «Моя ужасная няня» и другим. Анджела Лэнсбери успела получить пять премий «Тони».

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В 2014 году ее наградили «Оскаром» за более чем 70-летний вклад в развитие кинематографа. Кроме того, Анджелу Лэнсбери 18 раз номинировали на премию «Эмми».

Ранее стало известно о смерти американской певицы Лоретты Линн, ей было 90 лет. За 60 лет своей карьеры Линн записала более 40 музыкальных альбомов.

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