Знаменитости 30 января 2024, 23:08 Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини РИА «Новости»

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Бразильская актриса, кинорежиссер, продюсер и сценаристка Жандира Мартини, сыгравшая роль служанки Зорайде в культовом сериале «Клон», скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил близкий друг артистки Маркос Карузо на сайте бразильской компании UOL.

Точную причину смерти актрисы не раскрыли, но известно, что последние несколько лет она проходила лечение рака легких. После ухудшения самочувствия ее отправили в больницу Сан-Паулу, но врачи не смогли ее спасти.

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Коллеги Мартина по работе над сериалом «Клон» выразили свои соболезнования ее близким.

По словам сценариста Глории Перес, работать с Мартини было привилегией. Актриса Летисия Сабателла, сыгравшая роль Латиффы, написала в личном блоге, что она была «очень веселым человеком, любящим, талантливым, идеальным».

Пользователи со всего мира присоединились к соболезнованиям.

Жандира Мартини начала карьеру на телевидении в 1966 году. В ее фильмографии работа в таких проектах, как «Дом семи женщин», «Клон», «Переполох в школе», «Америка» и «Ольга». Запомнилась она и как сценарист в картине «Начни с пощечин и вранья».