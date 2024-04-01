Знаменитости 01 апреля 2024, 14:31 Умерла звезда сериала «Бэтмен» Барбара Раш Актриса из сериала «Бэтмен» Барбара Раш умерла в возрасте 97 лет Фото: Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press

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Актриса Барбара Раш скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщила дочь актрисы, которая работает корреспондентом портала Fox News.

Барбара Раш умерла 31 марта. Причина смерти актрисы не известна.

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«Моя потрясающая мама тихо ушла сегодня вечером в 5:28», — сказала дочь артистки.

В эти дни католики отмечают Пасху. По словам дочери Раш, этот праздник всегда был у ее матери любимым. Теперь он будет иметь для их семьи особое значение.

Барбара Раш получила Золотой глобус за роли в фильмах «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». За свою карьеру она снялась во множестве телесериалов и фильмов — таких как «Голдберги», «Все мои дети», «Седьмые небеса», «Молодые филадельфийцы» и «Больше чем жизнь». Зрителям особенно запомнился ее персонаж по имени Нора Клавикл в культовом сериале «Бэтмен» 1968 года.