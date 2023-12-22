Знаменитости 22 декабря 2023, 15:08 Умерла звезда седьмого сезона «Пацанок» Диана Янголенко Звезду седьмого сезона «Пацанок» Диану Янголенко нашли мертвой

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Участница седьмого сезона шоу «Новые Пацанки» Диана Янголенко умерла на 22-м году жизни. Информация об этом появилась на фан-странице шоу в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной смерти звезды шоу стало употребление спиртного напитка вместе с галлюциногенными грибами.

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«В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают», — указали авторы публикации.

О чем идет речь, они не уточнили. Перед смертью Янголенко написала, что сначала попробовала запрещенные вещества, а только после прочла об их опасности.

По данным Telegram-канала Dark Voice, тело Дианы нашли в отеле. Что девушка делала в гостинице, также неизвестно.

Скандальная история произошла с еще одной участницей шоу. Участница четвертого сезона «Пацанок» Яна Цветкова сообщила правоохранителям о попытке массового изнасилования. Информация оказалась фейком. За это Яне грозит штраф.