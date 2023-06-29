29 июня 2023, 22:19
Умерла звезда мексиканских мыльных опер Талина Фернандес
Мексиканская актриса Талина Фернандес умерла в возрасте 78 лет от лейкемии
На 79 году жизни скончалась мексиканская актриса и телеведущая Талина Фернандес. Как сообщило издание El Pais, звезда мыльных опер 80-х умерла от лейкемии 28 июня.
Артистка попала в больницу Мехико пять дней назад. Причиной госпитализации стали осложнения онкозаболевания. Там она скончалась в окружении близких и родных, рассказал ее сын Коко.
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Известность Фернандес принесла главная роль в сериале «Девчонка», там она сыграла Мирабель. Кроме этого, она снялась в телесериалах «Близнецы», «Должен был быть ты», «Мы все к чему-то привязаны».
Кроме того, Фернандес в Мексике была известна как телеведущая, она вела множество телепрограмм и была ведущей конкурсов красоты, телемарафонов, различных церемоний.
В 2006-м у телеведущей нашли опухоль головного мозга, но, благодаря хирургам, она смогла побороть болезнь.
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