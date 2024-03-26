Знаменитости 26 марта 2024, 01:21 Умерла звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Соня Тимофеева Малахов рассказал о смерти звезды фильма «Цыган» Сони Тимофеевой Freepik

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Самая известная цыганка российского кинематографа, актриса театра «Ромэн» ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущего, актрисы не стало 14 марта.

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«В последний путь ее провожало всего три человека. Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет — она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», — рассказал Малахов.

Актриса снялась в нескольких советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая».

В прошлом она уже становилась героиней скандальной передачи Андрея Малахова. Тогда друзья и близкие актрисы уверяли, что она стала затворницей из-за своего нового супруга Вячеслава Бобрика, который спаивает Тимофееву и не выпускает из дома. Сам же мужчина заявил, что актриса плохо себя чувствует из-за того, что на нее навели порчу.