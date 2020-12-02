Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

«1 декабря 2020 года на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова. <...> Она навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния», — говорится в сообщении.

Свою первую роль Иванова сыграла в 10 лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Но больше всего актриса запомнилась зрителям по роли учительницы в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Эта картина сделала ее известной на всю страну. Кроме того, на съемках она познакомилась со своим будущим мужем — оператором Радомиром Василевским.

Также актриса сыграла роли в фильмах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и многих других. А еще Нина Иванова известна как режиссер. В частности, она сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш».