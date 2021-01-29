Умерла звезда фильма «Синяя птица» Сисели Тайсон

Менеджер актрисы Ларри Томпсон рассказал, что во вторник, 26 января, были опубликованы ее мемуары. Она им очень радовалась, потому что для нее мемуары были украшением личной и профессиональной жизни. Тайсон также была обладательница премий «Эмми» и «Тони».

Кроме того, актриса была одной из 25 чернокожих женщин, отмеченных за вклад в искусство, развлечения и гражданские права в рамках бала легенд Опры Уинфри 2005 года.

Сисели Тайсон широко известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как советско-американский музыкальный художественный фильм «Синяя птица», «Жареные зеленые помидоры», «Благодаря Винн Дикси», «Прислуга», сериал «Как избежать наказания за убийство». Она также снималась в телевизионных передачах и играла в театре.

Певица Рианна на своей странице в TwItter отметила, что Тайсон была «настоящей легендой».

В четверг вечером умер советский актер Василий Лановой. По словам директора Театра имени Вахтангова, причиной стал коронавирус. О болезни Василия Ланового стало известно 2 января. Вместе с ним COVID-19 заболела жена артиста Ирина Купченко. Его самого госпитализировали. Незадолго до смерти его подключили к ИВЛ.