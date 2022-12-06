Знаменитости 06 декабря 2022, 07:49 Умерла звезда фильма «Двое: я и моя тень» Керсти Элли Звезда фильма «Двое: я и моя тень» Керсти Элли умерла после борьбы с раком Викимедиа

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Американская актриса Керсти Элли скончалась на 72-м году жизни. Российским зрителям, прежде, всего, она известна по фильму с сестрами Олсен «Двое: я и моя тень». О кончине Элли сообщили ее дети в Twitter.

«Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно», — написали они.

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Керсти Элли родилась 12 января 1951 года в штате Канзас. Она начала активно сниматься в кино и сериалах в 1980-х. Впервые она появилась на экране в картине «Звездный путь 2: Гнев Хана».

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Большую популярность ей принесла роль в комедии «Уж кто бы говорил», где они снималась в месте с Джоном Траволтой. Элли продолжила работать в кино и в 1990-е, тогда в прокат вышли такие фильмы, как «Двое: я и моя тень», «И бедности и в богатстве», «Сумасшедший дом», «Деревня проклятых», «Братья-сестры, соперники-соперницы». Также долгое время Элли играла в сериале «Чирс», за который получил премию «Эмми».