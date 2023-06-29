Знаменитости 29 июня 2023, 02:24 Умерла звезда эротического фильма «Эммануэль» Изабель Лакамп Звезда фильма «Эммануэль 2» актриса Изабель Лакамп умерла от рака YouTube

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Звезда фильма «Эммануэль 2: Антидевственница», французская актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в парижской больнице. Ей было 68 лет. Об этом сообщил сайт News In France.

По данным издания, последние три года актриса боролась с раком, но победить болезнь ей не удалось.

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Лакамп знаменита участием в провокационных проектах. Известность актрисе принесла роль в фильме 1975 года, который стал продолжением популярной эротической киноленты «Эммануэль». Также она снялась в фильмах «Сад пыток», «Адский поезд», «Мраморное сердце» и других. Она работала с такими звездами, как Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон.

Во Франции она также известна по сериалам «Твин Пикс» и «Династия», где озвучивала персонажей.

Свою первую книгу «Жизнь дракона» Лакамп написала в 1986 году. После этого она выпустила еще 15 романов.

Место и время ее похорон пока еще неизвестны.