Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова

Актриса Малого театра и заслуженная артистка России Лариса Кичанова умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

По данным «Газеты.ru», в пресс-службе уточнили, что ее смерть не связана с коронавирусом и осложнениями от него. Точную причину пока не назвали.

«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», — написали в пресс-службе.

Среди ролей, которые Кичанова сыграла: княжна Мстиславская из «Царя Федора Иоанновича», Лизанька из «Достигаев и другие», Татьяна Хрущ из «Любовь Яровая», Наталья Дмитриевна из «Дядюшкина сна», Устинья Наумовна из «Свои люди — сочтемся!» и многие другие.