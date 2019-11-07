Умерла вокалистка группы White Ring

Вокалистка скончалась еще 31 октября, однако участники White Ring сообщили об этом лишь спустя неделю. Соответствующий пост они опубликовали в соцсети Facebook.

Участник группы Брайан Куркимиллис познакомился с Кендрой Малией на MySpace в конце 2000-х годов. В 2010 году они решили создать совместную группу, после чего выпустили первый альбом. Последний вышел в мае этого года.