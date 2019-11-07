Умерла вокалистка группы White Ring
Вокалистка группы White Ring Кендра Малия ушла из жизни в возрасте 37 лет. Обстоятельства гибели певицы не уточняются. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Вокалистка скончалась еще 31 октября, однако участники White Ring сообщили об этом лишь спустя неделю. Соответствующий пост они опубликовали в соцсети Facebook.
Участник группы Брайан Куркимиллис познакомился с Кендрой Малией на MySpace в конце 2000-х годов. В 2010 году они решили создать совместную группу, после чего выпустили первый альбом. Последний вышел в мае этого года.