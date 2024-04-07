Знаменитости 07 апреля 2024, 16:48 Умерла ведущая шоу «Большая игра» Станислава Рыстер Польская телеведущая Станислава Рыстер умерла в возрасте 82 лет Freepik

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Не стало польской телеведущей Станиславы Рыстер. Она скончалась на 83-м году жизни, сообщило издание portal-polski.pl.

Станислава Рыстер родом из Львова. Ее карьера на телевидении началась в 1966 году. В 1975 она стала вести самое продолжительное шоу «Большая игра», которое сделало ее знаменитой. Это первая лицензионная викторина на польском телевидении. Шоу собирало у экранов миллионы зрителей.

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Проект запустили в эфир в 1962 году. Рыстер была его ведущей до 2006 года, когда «Большую игру» решили завершить.

В 1998 году специальная телевизионная академия отметила ведущую премией Super Victor за достижения в эфире.