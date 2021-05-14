Умерла вдова Евгения Леонова

Умерла заслуженный работник культуры России Ванда Леонова — вдова актера Евгения Леонова. Об этом сообщили на сайте театра «Ленком».

Ей было 85 лет. Точные причины смерти пока не называются.

Леонова скончалась 13 мая. Вдова актера была одной из старейших сотрудниц театра, где она работала заведующей литературной частью.

«Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию», — говорится в траурном сообщении на сайте.

Леонова не посещала светские мероприятия и не давала интервью. «Ленком» финансово поддерживал ее. Актриса около восьми лет не приходила в культурное учреждение, но руководство все равно перечисляло ей деньги, рассказывал директор театра Марк Варшавер. Леонова по закону получала 50% от оклада — чуть больше 20 тысяч рублей в месяц, отметила «Газета.ru».

В феврале 2021 года Леонова попала в реанимацию, у нее резко упало давление. Сын Андрей Леонов тогда не комментировал ее состояние. Однако в одном из интервью он рассказывал, что здоровье матери сильно пошатнулось после смерти отца и ей пришлось перенести сложные операции, писали «Дни.ру».

Евгений и Ванда Леоновы состояли в браке с 1957 года. Народный артист СССР умер в 1994-м.