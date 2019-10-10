Умерла вдова Анатолия Папанова

Источник сослался на слова дочери актрисы.

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«Мама скончалась в реанимации», — сообщила Елена Папанова.

Ранее Каратаеву госпитализировали в одну из клиник в Москве. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Надежда родилась в конце января 1924 года в Москве. С 1941 года она училась на актерском факультете в ГИТИСе. Там Каратаева и познакомилась со своим будущем мужем — Анатолием Папановым. Влюбленные поженились сразу после победы — 20 мая 1945 года.

В 1950 году Надежда Каратаева пришла служить в Московский драматический театр Сатиры и не изменяла ему до 2014 года. Уйти со сцены пришлось по состоянию здоровья.

В этом же театре всю жизнь играл и ее супруг, который скончался в 1987 году. Каратаева играла роли в спектаклях «Старая дева», «Женитьба Фигаро», «Не ваше дело!», «Восемь любящих женщин», «Квадратура круга» и других.