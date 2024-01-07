07 января 2024, 18:18
Умерла сыгравшая в «Австралии» с Николь Кидман актриса
SAFC: актриса и танцовщица Лилиэн Кромби умерла на 67-м году жизни
Известная актриса театра и кино Лилиэн Кромби скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба кинокорпорации Южной Австралии (SAFC).
Кромби являлась представителем коренного населения Австралии, у нее осталась дочь — актриса Элейн Кромби.
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Лилиэн дебютировала на большом экране в 70-х годах прошлого века. Большому кругу зрителей она известна по роли в фильме «Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман, который номинировали на премию «Оскар».
Также Кромби снималась в фильмах «Таинственный путь», «Наша секретная жизнь», «Путь среди женщин» и во многих других.
В последние годы актриса проходила процедуру диализа, которая является признаком серьезных проблем со здоровьем. Однако точную причину смерти в кинокорпорации не раскрыли.
Перед уходом из жизни Кромби работала над документальным фильмом и автобиографической книгой.
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