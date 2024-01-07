Знаменитости 07 января 2024, 18:18 Умерла сыгравшая в «Австралии» с Николь Кидман актриса SAFC: актриса и танцовщица Лилиэн Кромби умерла на 67-м году жизни

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Известная актриса театра и кино Лилиэн Кромби скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба кинокорпорации Южной Австралии (SAFC).

Кромби являлась представителем коренного населения Австралии, у нее осталась дочь — актриса Элейн Кромби.

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Лилиэн дебютировала на большом экране в 70-х годах прошлого века. Большому кругу зрителей она известна по роли в фильме «Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман, который номинировали на премию «Оскар».

Также Кромби снималась в фильмах «Таинственный путь», «Наша секретная жизнь», «Путь среди женщин» и во многих других.

В последние годы актриса проходила процедуру диализа, которая является признаком серьезных проблем со здоровьем. Однако точную причину смерти в кинокорпорации не раскрыли.

Перед уходом из жизни Кромби работала над документальным фильмом и автобиографической книгой.