Знаменитости 24 апреля 2023, 14:53 Умерла старшая дочь Кинчева kp.ru: приемная дочь Кинчева Мария скончалась в 36 лет Автор: MrPanyGoff / Викимедиа

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Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев потерял дочь. Мария Кинчева-Панфилова внезапно скончалась в 36 лет. Об этом сообщил kp.ru.

По данным из открытых источников, Мария — родная дочь второй супруги Кинчева — Александры Панфиловой. Лидер «Алисы» удочерил ее и воспитывал с самого детства. Также в этом браке родилась общая дочь пары — актриса и телеведущая Вера Кинчева-Панфилова.

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В окружении музыканта отметили, что вероятная причина смерти дочери — остановка сердца. «Экспресс газета» со ссылкой на ближайшее окружение семьи написала, что смерть Марии оказалась настоящим потрясением для родных.

Женщину описали как верующую, не злоупотреблявшую запрещенными веществами и алкоголем. Отпевание прошло в храме Трех Святителей на Кулишках в Москве.

Известно, что Кинчева-Панфилова была театроведом. В последнее время работала продюсером, занималась организацией съемок. У нее остался сын.