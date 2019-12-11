Умерла создательница «Радионяни» Елена Лебедева
Ушла из жизни основательница и автор популярной детской программы на советском радио «Радионяня» Елена Лебедева. Родственники журналистки назвали дату похорон. Об этом сообщило РИА «Новости».
10 декабря скончалась Елена Лебедева, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов и герой труда.
Родственники журналистки сообщили, что похороны пройдут в субботу 14 декабря на Ваганьковском кладбище, передал портал «Дни.ру».
«Радионяня» выходила в эфир на Всесоюзном радио в 1970-1980-х годах. Авторами передач для младших школьников выступали Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин, а также многие другие писатели и поэты. Вели программу Александр Левенбук, Александр Лившиц и Николай Литвинов.