Умерла создательница «Радионяни» Елена Лебедева

10 декабря скончалась Елена Лебедева, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов и герой труда.

Родственники журналистки сообщили, что похороны пройдут в субботу 14 декабря на Ваганьковском кладбище, передал портал «Дни.ру».

«Радионяня» выходила в эфир на Всесоюзном радио в 1970-1980-х годах. Авторами передач для младших школьников выступали Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин, а также многие другие писатели и поэты. Вели программу Александр Левенбук, Александр Лившиц и Николай Литвинов.