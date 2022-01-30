Умерла создатель Чебурашки Майя Бузинова

Художник-мультипликатор, режиссер Майя Бузинова скончалась в возрасте 92 лет. Она принимала участие в создании многих популярных советских мультфильмов, в частности «Чебурашки».

О смерти Бузиновой в воскресенье, 30 января, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа», — написал Капков, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева. Он назвал Бузинову человеком, «одушевившая Чебурашку».

Капков также напомнил о словах режиссера Юрия Норштейна о том, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа — Чебурашки — идет именно от Майи Бузиновой.

Причины смерти Бузиновой не уточняются.

Майя Бузинова родилась в 1929 году, с 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище имени М. И. Калинина. Работала в киностудиях «СОюзмультфильм» и «Мульттелефильм».

Бузинова посвятила советской мультипликации более 35 лет. В качестве мультипликатора работала над мультфильмами «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном». А как режиссер участвовала в создании таких мультфильмов, как «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика».

Ранее 30 января стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет умер российский и советский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев.