Умерла советская «Мальвина» Татьяна Проценко

Советская актриса Татьяна Проценко, исполнившая роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино», скончалась в возрасте 53 лет, написал «Кинопоиск» в своем официальном Telegram-канале со ссылкой на мужа артистки Алексея Войтюка.

Он объяснил, что в 2018 году у женщины обнаружили онкологическое заболевание, сообщил сайт News.ru.

«Татьяны не стало сегодня, онкология», — заявил Войтюк.

Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Ее взяли на роль Мальвины в сказку про Буратино благодаря счастливой случайности. В поезде девочку заметила ассистент режиссера и пригласила на пробы. После съемок в этом фильме Татьяна не стала продолжать актерскую карьеру. Она отучилась на киноведческом отделении ВГИКа и работала редактором.

Фильм «Приключения Буратино» показали зрителям в 1976 году. Роль знакомого всем деревянного мальчика исполнил Дмитрий Иосифов, Пьеро сыграл Роман Столкарц, Артемона — Томас Аугустинас, черепаху Тортиллу — Рина Зеленая, а папу Карло — Николай Гринько.

Также 19 мая стало известно о смерти актера театра и кино Чарльза Гродина. Он скончался в Америке. Мужчине было 86 лет.