Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Пользователи Spotifу составят свой хит-парад по итогам 2019 года Подробнее

«С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», — сказано в заявлении Мари Димберг.

После смерти исполнительницы ее супруг и двое детей заявили, что похороны пройдут только в присутствии самых близких людей.

Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в Швеции. Наибольшую популярность певице принесло участие в группе Roxette. Музыкальный дуэт был создан в 1986 году и приобрел с годами всемирную известность.

Также Фредрикссон занималась сольной карьерой и писала картины. Ее работы часто выставлялись в различных галереях.

В последние года исполнительница жила в пригороде Стокгольма вместе с мужем — шведским композитором и пролюсером Биошем Микаэлем. В 1993 году у пары родилась дочь, а через три года появился сын.