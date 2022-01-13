Умерла солистка группы The Ronettes Ронни Спектор

Солистка группы The Ronettes, американская певица Вероника Беннетт, известная под псевдонимом Ронни Спектор, умерла в возрасте 78 лет. Об этом написала на сайте певицы ее семья. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.

«Наш любимый ангел Ронни покинула этот мир сегодня после непродолжительной борьбы с раком. Она была рядом с родными, в объятиях своего мужа Джонатана», — сообщается на сайте.

Родственники певицы сообщили, что одним из последних желаний певицы были сделанные ее поклонниками пожертвования в женские приюты или Фонд колледжа американских индейцев.

Наибольшую популярность группа The Ronettes снискала в 1960-е годы. В состав коллектива помимо Беннетт входили также участницы Эстелль Беннетт и Недра Телли.

Песня The Ronettes «Ве Му Ваbу» вошла в Зал славы рок-н-ролла, а сама команда — в Зал славы вокальных групп. «Ве Му Ваbу» также включили в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала о музыке Rolling Stone.