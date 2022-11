Знаменитости 30 ноября 2022, 23:30 Умерла солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви Солистка британской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась на 80-м году жизни YouTube

Певица Кристин Макви, ставшая известной в составе британской рок-группы Fleetwood Mac, образованной в 1967 году в Лондоне, скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал Move-artistic со ссылкой на соцсети родственников звезды.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам о смерти Кристины», — написали родные артистки.

Макви ушла из жизни утром 30 ноября в одной из британских больниц. Известно, что в последние годы она сильно болела. Рядом с певицей всегда были ее близкие. Они обратились к поклонникам, попросив уважать частную жизнь в этот трагический момент.

Настоящее имя Кристин Макви — Кристин Энн Перфект, она была супругой басиста группы Джона Макви. Певица написала и исполнила восемь песен из альбома Greatest hits, включая Don’t Stop, Little Lies, Everywhere, Over My Head и You Make Loving Fun. Эти композиции принесли коллективу невероятный успех.