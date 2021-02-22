Умерла «радистка Кэт» Екатерина Градова

Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Ей было 74 года. Наибольшую популярность она обрела благодаря роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны».

О смерти актрисы сообщила ее дочь Мария Миронова в своем Instagram.

«Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни… Сердце разрывается», — написала она.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Ее родителями были архитектор Георгий Градов и актриса театра имени Гоголя Раиса Градова. Екатерина отучилась в Московском институте иностранных языков, а также Школе-студии МХАТ. Вышла замуж за актера Андрея Миронова — их общая дочь также стала актрисой, она снимается в кино и играет в театре.

Сама Екатерина Градова начинала свою карьеру в театре, однако наибольшую известность обрела в кинематографе. Общенародная популярность пришла к ней после ролей радистки Кэт в картине «Семнадцать мгновений весны», которая вышла в 1973 году. Кроме того, ее знают по роли Светланы Волокушиной в пятисерийном фильме «Место встречи изменить нельзя».