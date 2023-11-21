Знаменитости 21 ноября 2023, 01:22 Умерла работавшая над фильмом «Три мушкетера» Лариса Токарева kino-teatr.ru

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Актриса и художник-постановщик Одесской киностудии Лариса Токарева скончалась на 77 году жизни. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Наиболее популярной среди зрителей работ Токаревой является художественная постановка «Три мушкетера» в сотрудничестве с режиссером Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем.

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Лариса Токарева родилась 7 сентября 1947 года в Красноярске. Училась в Красноярском художественном училище имени Сурикова, а также закончила художественный факультет ВГИКа. Творческая карьера Токаревой началась на Одесской киностудии. В 1975 году вышел первый фильм с ее участием «Мальчишки ехали на фронт».

Среди поздних работ постановщицы наиболее известными являются фильмы «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 год) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993 год).

В 2012 году Ларисе Токаревой присвоили звание заслуженного деятеля искусств Украины. Одной из последних работ кинодеятеля стал фильм «Улыбка Бога, или Чисто одесская история».