Умерла продюсер Марта Де Лаурентис

Продюсер Марта де Лаурентис, известная работой над фильмами о Ганнибале Лектере, скончалась от рака. Ей было 67 лет, написала «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.

В 1980 году Марта вместе с мужем основала студию DDLC, снявшую фильмы «Порождающая огонь», «Кошачий глаз», «Серебряная пуля» и «Максимальное ускорение по Кингу, «Кинг-Конг жив», «Ю-571», картины про каннибала Ганнибала Лектера «Ганнибал», «Красный Дракон», «Ганнибал: Восхождение».

О смерти продюсера сообщил в Twitter режиссер Брайан Фуллер.

«Удивительная женщина. Марта де Лаурентис умерла тихо в окружении родных. Вечная память Марте и ее великолепному наследию», — написал он.