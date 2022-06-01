Умерла победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич. Ей было 43 года. О случившемся сообщил один из участников телепрограммы Никита Турчин. Его слова процитировал «СтарХит».

«Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет», — рассказал Турчин.

По информации СМИ, в последнее время Ясевич болела, однако конкретный диагноз ясновидящей не сообщается. У Елены остались две дочери — 16-и четырех лет. Последние годы Ясевич жила в Петербурге, сюда она переехала из Белоруссии.

Елена Ясевич победила в 12-м сезоне телешоу «Битва экстрасенсов». Однако после этого она практически перестала появляться на публике. По словам экстрасенса, свой дар она получила от прабабушки и с самого детства развивала способности, чем постоянно пугала родителей.

Пользователи сети отметили, что это уже не первая смерть на проекте и отмечают, что «с потусторонним играть нельзя». При этом, по данным СМИ, мама ясновидящей подчеркнула, что в смерти Ясевич не было ничего мистического — она долго болела.