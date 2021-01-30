Умерла певица Sophie. За 34 года она успела поработать с Мадонной и номинироваться на Grammy

Умерла шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie. Ей было 34 года, рассказали в менеджменте исполнительницы.

Об этом сообщило издание The Guardian. По их данным, артистка погибла в своем доме в Афинах в результате несчастного случая. Точная причина смерти не озвучивается. В менеджменте попросили «деликатно отнестись к частным обстоятельствам данной новости».

Также ее назвали одной из самых влиятельных исполнительниц за последние 10 лет.

«Не только в связи с изобретательной музыкой, которую она писала, но и по причине того посыла, который она транслировала всему миру: она была символом раскрепощенности», — говорится в сообщении.

Sophie прославилась после выхода песни Bipp в 2013 году. В 2018-м она записала единственный студийный альбом под названием Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Он был номинирован на Grammy как «Лучший танцевальный/электронный альбом».

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