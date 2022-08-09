Умерла певица из «Бриолина» Оливия Ньютон-Джон

Австралийская и британская певица и актриса, известная по роли в фильме «Бриолин», скончалась после долгой борьбы с раком груди. Об этом сообщил ее супруг Джон Истерлинг на ее странице в социальной сети.

«Оливия Ньютон-Джон мирно умерла сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время», — написал Истерлинг, его слова привел ТАСС.

Певице было 73 года, она долгое время боролась с раком груди. Фонд ее имени занимается исследованиями в области онкологии и растительной медицины.

Ньютон-Джон родилась в Кембридже в Великобритании в 1948 году. Известность ей принесла картина «Бриолин», где она снималась вместе с Джоном Траволтой, за него актрису номинировали на кинопремию «Золотой глобус». Как певица она получила четыре премии «Грэмми», 11 ее синглов и 14 альбомов сертифицированы Ассоциацией звукозаписывающих компаний США как золотые.