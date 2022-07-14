Умерла первая жена Дональда Трампа — Ивана Трамп. Об этом бывший президент США сообщил агентству Reuters. Предпринимательнице и экс-фотомодели было 73 года.

Причины смерти Иваны Трамп не называются.

Ивана и Дональд Трамп поженились в 1977 году и были в браке до 1992-го. Их союз принес Трампу трех детей — Дональда-младшего, Иванку и Эрика.

Ивана Трамп родилась в Чехословакии и в девичестве носила фамилию Зельничкова. Как правая рука мужа она руководила строительством казино Taj Mahal в Атлантик-Сити и небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, была вице-президентом империи Трампа по дизайну. В 1990 году Ивану назвали отельером года за реконструкцию Plaza на Манхэттене.