Умерла одна из девушек Бонда Клодин Оже

Клодин родилась в Париже в конце апреля 1941 года. Впервые она снялась в кино, когда еще училась в школе. Училась в St. Joan of Arc College и Paris Drama Conservatory. В годы обучения много играла в театре, исполняя драматические роли.

В 1958 году принимала участие в конкурсе красоты и стала обладательницей титула Miss France Monde. В том же году ее эффектную внешность оценили и на мировом уровне, когда она вышла на подиум Miss World. В 1958 году она сыграла свою первую взрослую роль в кино, снявшись в фильме «Кристина».

Мир заговорил о прекрасной француженке Клодин Оже, когда она стала девушкой Агента 007 в фильме «Шаровая молния» 1965 года. После него ее часто приглашали на роли в кино и на телевидении. Всего она снялась в 79 фильмах и сериалах, в том числе в итальянском детективе «Спрут 5» в 1990 году.

Оже не сразу обрела свое женское счастье. Ее первый брак, заключенный в 1959 году с режиссером Пьером Гаспаром-Уи, распался. С 1980 по 2008 год она была замужем за бизнесменом Питером Брентом. Пара была очень счастлива, но в августе 2008 года Брент умер. В 1991 году Клодин родила дочь Жессику Клодин Брент.