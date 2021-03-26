Умерла обладательница премии «Эмми» Джессика Уолтер

В Нью-Йорке на 81-м году жизни умерла актриса Джессика Уолтер. Актриса известна ролью пьющей светской львицы Люсиль Блут в комедийном сериале «Замедленное развитие» и озвучиванием матери главного героя в анимационном сериале «Спецагент Арчер».

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину моей любимой мамы», — рассказала ABC News ее дочь Брук Боуман.

За свою шестидесятилетнюю карьеру Джессика Уолтер была номинанткой на премию «Золотой глобус» в 1971 году за роль в психологическом триллере «Сыграй мне перед смертью», который стал режиссерским дебютом Клинта Иствуда.

После этого Уолтер в основном исполняла эпизодические и второстепенные роли в сериалах. Единственную главную роль она сыграла в недолго просуществовавшем криминальном сериале «Эми Прентисс». За нее она получила премию «Эмми» в 1975 году. Одним из последних сериалов в ее жизни стало «Замедленное развитие», где она сыграла мать семейства.

Джессика Уолтер была замужем дважды. От первого брака у нее родилась дочь Брук. Второй раз она вышла замуж за актера Рона Либмана в 1983 году. Она жила с ним до его смерти в 2019 году.