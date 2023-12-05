Знаменитости 05 декабря 2023, 14:15 Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова Актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни в Москве Театр «Et Cetera»

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Народная артистка России и актриса московского театра Et Cetera Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Она была центром притяжения для нас всех — мудрая, тонкая, легкая в общении, веселая и никогда не унывающая», — отметили в ведомстве.

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Пресс-служба учреждения рассказала РИА «Новости», что ведущая актриса скончалась после тяжелой болезни. Дату прощания назовут позднее, добавили в театре.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го она работала в московском театре Et Cetera и сыграла в таких спектаклях, как «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Дон Кихот» и многих других.

Кроме того, Владимирова прославилась и в киноиндустрии. Например, она участвовала в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», сериале Юрия Мороза «Теория вероятности» и других проектах.