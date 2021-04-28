Умерла народная артистка России Нинель Терновская

Народная артистка России Нинель Терновская ушла из жизни накануне. Ей было 94 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра.

В театре Терновскую называли «светлейшим человеком в работе и в жизни».

«Очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью. Невероятно талантливая, ее дар в полной мере раскрывался на сцене театра, которому она была верна всю жизнь», — рассказал о покойной художественный руководитель театра Алексей Бородин.

По его словам, в театре все любили Терновскую. Ее уход — это большое горе для всех.

Время и место прощания с актрисой пока не известны, сообщила «Газета.ru».