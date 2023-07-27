Знаменитости 27 июля 2023, 13:23 Умерла народная артистка России Нина Дробышева Театр Моссовета сообщил о смерти народной артистки РФ Дробышевой сайт Театра имени Моссовета

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Народная артистка России Нина Дробышева скончалась на 85-году жизни. Об этом информировала пресс-служба Театра имени Моссовета.

Артистки не стало сегодня, 27 июля. Причина смерти не сообщается. Дату прощания с ней позже объявят дополнительно.

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Нина Дробышева окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе и в юности выступала в этом театре, совмещая работу с учебой. С 1962 года она трудилась в Театре Моссовета. На его сцене прославилась ролями Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина. Также актриса снималась в кино, но свою единственную главную роль исполнила в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961 год), где сыграла Сашу Львову.

Также в фильмографии Дробышевой — картины «Два капитана» (1955), «Отцы и дети» (1958), «Улица полна неожиданностей» (1957), «Русский лес» (1963) «Вечерний свет» (1976) и другие. Свою последнюю роль в кино актриса сыграла в детективном телесериале «Волк» (2020 год).