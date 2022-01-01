Умерла мультипликатор «Смешариков» и «Лунтика»

Режиссер-мультипликатор Галина Воропай скончалась в Санкт-Петербурге на 50-м году жизни. Об этом рассказали на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!» — говорится в публикации.

Режиссер родилась 24 февраля 1972 года, после Ленинградского реставрационного училища занималась в Педуниверситете имени Герцена, а в 2002 году окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница» под руководством Константина Бронзита. Была участницей работы над мультфильмами «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Лунтик и его друзья», «Про Федота Стрельца Удалого Молодца», «Смешарики».

Ранее в 101 год умер художник Уэйн Тибо. Он знаменит яркими картинами, которые принято относить к жанру поп-арт. Правда, сам художник никогда не считал себя его представителем и даже утверждал, что данный жанр совсем ему не нравится.