Умерла мать ведущей Первого канала Арины Шараповой

Телеведущая Первого канала Арина Шарапова осталась без матери. Она ушла из жизни на 92-м году. Мать была педагогом по профессии и за свою продолжительную жизнь смогла реализовать себя как учитель и переводчик.

В Москве она занималась переводами в фирме «Интурист», о чем рассказал MK.RU. Причины смерти Анны Шараповой пока не названы, а личные аккаунты публичной дочери пока не сообщили никаких подробностей, добавила «Экспресс газета».