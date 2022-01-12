Умерла мать погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым

Скончалась мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве летом 2020 года. Смерть женщины подтвердил адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы семьи погибшего.

«Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым», — сообщил Добровинский.

Адвокат выразил семье Захаровых искренние соболезнования. Он добавил, что если им нужна будет помощь, то готов помочь.

«Смерть близкого человека — это, конечно, самое страшное, что может случиться», — признал защитник.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер управлял машиной в нетрезвом состоянии. Ефремов выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Водитель фургона скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии и обязали выплатить компенсацию семье погибшего. Мать Захарова позже призналась, что простила Ефремова. Добровинский тогда предположил, что она сделала это под давлением журналистов.